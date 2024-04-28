للمرة الأولى منذ الأزمة السورية.. وزير الخارجية البحريني يزور دمشق اليوم

ونقلت وكالة "سبوتنيك" عن مصدر دبلوماسي إن "وزير الخارجية السوري فيصل المقداد سيلتقي بعد ظهر اليوم نظيره البحريني عبد اللطيف بن راشد الزياني في أول زيارة للأخير إلى سوريا منذ بدء الحرب".