عدد ضحايا غزة يرتفع لـ"30,320" شهيدًا و"71,533" جريحًا والعدوان يتواصل

وشنّ طيرانُ الاحتلال سلسلةً من الغارات على منازل المواطنين في أحياء الزيتون، وتل الهوى، والصبرة، والدرج، بمدينة غزة؛ ما أسفر عن ارتقاء 10 شهداء على الأقل، وإصابة العشرات.