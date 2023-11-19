إطلاق سراح عشرات الرهائن مقابل وقف القتال 5 أيام في غزة

وفي السياق، قُتل 80 شخصاً على الأقل، بينهم 32 من عائلة واحدة، في قصفٍ إسرائيلي على مخيم جباليا في شمال غزة حسب وزارة الصحة التابعة لحماس، في حين غادر المئات صباح السبت مجمع الشفاء، أكبر مستشفيات القطاع، بعد إنذار بالإخلاء وجّهته إسرائيل.