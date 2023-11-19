إطلاق سراح عشرات الرهائن مقابل وقف القتال 5 أيام في غزة

ذكرت صحيفة واشنطن بوست، نقلاً عن مصادر مطلعة أن إسرائيل والولايات المتحدة وحركة (حماس) تقترب من التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح عشرات النساء والأطفال المحتجزين كرهائن في غزة مقابل وقف القتال لمدة خمسة أيام.
من ناحيتها، قالت أدريان واتسون، المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، الأحد، إنه لم يتم بعد التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح المحتجزين في قطاع غزة أو وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة “حماس” الفلسطينية.
وأضافت واتسون عبر منصة إكس (تويتر سابقاً): “نواصل العمل الجاد للتوصل إلى اتفاق بين إسرائيل وحماس، مشيرة إلى تقرير نشرته صحيفة واشنطن بوست بشأن اتفاق مبدئي بين الجانبين بوساطة أمريكية“.
وفي السياق، قُتل 80 شخصاً على الأقل، بينهم 32 من عائلة واحدة، في قصفٍ إسرائيلي على مخيم جباليا في شمال غزة حسب وزارة الصحة التابعة لحماس، في حين غادر المئات صباح السبت مجمع الشفاء، أكبر مستشفيات القطاع، بعد إنذار بالإخلاء وجّهته إسرائيل.
وأعلنت الوزارة مقتل 80 على الأقل، بينهم 32 من عائلة واحدة، في غارتين إسرائيليتين منفصلتين، السبت في جباليا، استهدفتا منزلاً ومدرسة للأمم المتحدة تؤوي نازحين.
وقال مسؤول في الوزارة لوكالة فرانس برس إن “ما لا يقل عن 50” شخصاً قُتلوا السبت في قصف استهدف فجراً مدرسة الفاخورة بجباليا.
وفي غارة منفصلة استهدفت منزلاً، قُتل 32 شخصاً من عائلة أبو حبل في المخيم، بينهم 19 طفلاً، وفق الوزارة.
وأظهرت لقطات انتشرت على شبكات التواصل وتأكدت "فرانس برس" من صحتها جثثاً مضرجة بالدماء وملقاة في ممرات المدرسة. وكان بعض الجثث ممدداً على أغطية وفرش.
ودان المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني؛ السبت، الغارات “المروعة” على مدارس للوكالة. وقال “وقف النار لأسباب إنسانية لا يمكن أن يتأخر أكثر من ذلك.”