للمرة الأولى.. البرلمان الأوروبي يصوّت لصالح قرار يدعو لوقف إطلاق النار في غزة

صوّت البرلمانُ الأوروبي، اليوم "الخميس"، على وقف إطلاق النار في غزة وإدخال المساعدات إلى القطاع.
ودعا البرلمان للمرة الأولى إلى وقفٍ دائم لإطلاق النار في غزة، وبدء جهود سياسية لإيجاد حلّ للحرب بين إسرائيل وحركة "حماس"؛ وفقًا لـ"رويترز".
وتمّت الموافقة على القرار الذي يعتبر رمزيًّا وليس ملزمًا، بأغلبية "312" صوتًا، مقابل "131" صوتًا، وامتناع "72" عضوًا عن التصويت، في الجلسة العامة في ستراسبورغ اليوم.
ويمثل طلبُ وقف إطلاق النار تحولًا كبيرًا في الموقف السابق للبرلمان، الذي دعا إلى هدنة إنسانية سابقًا، في أكتوبر "تشرين الأول".