للمرة الأولى.. البرلمان الأوروبي يصوّت لصالح قرار يدعو لوقف إطلاق النار في غزة

وتمّت الموافقة على القرار الذي يعتبر رمزيًّا وليس ملزمًا، بأغلبية "312" صوتًا، مقابل "131" صوتًا، وامتناع "72" عضوًا عن التصويت، في الجلسة العامة في ستراسبورغ اليوم.