"منصة X" توقف حساب الحوثي مع بدء تنفيذ قرار أمريكي بإدراجها على قائمة الإرهاب

وكان وزير الإعلام معمر الإرياني في الحكومة اليمنية الشرعية قد أرسل مذكرات، في وقت سابق، طالب فيها منصات (فيسبوك، إكس، تليغرام، انستغرام، تيك توك)، بحظر حسابات جماعة الحوثي المصنفة إرهابية "استنادًا إلى قرار الإدارة الأمريكية بتصنيفها كجماعة إرهابية عالمية".