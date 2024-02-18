"منصة X" توقف حساب الحوثي مع بدء تنفيذ قرار أمريكي بإدراجها على قائمة الإرهاب

أوقفت منصة X حساب جماعة الحوثي بالتزامن مع بدء تنفيذ القرار الأمريكي بإدراج الجماعة على قائمة الإرهاب.
وذكرت وسائل إعلام الجماعة أنه تم "تعطيل حساب موقع أنصار الله الرسمي على منصة إكس"، مشيرة إلى أن ذلك "مخالف لكل قوانين ومواثيق حقوق الإنسان" وفق "العربية نت".
وكان وزير الإعلام معمر الإرياني في الحكومة اليمنية الشرعية قد أرسل مذكرات، في وقت سابق، طالب فيها منصات (فيسبوك، إكس، تليغرام، انستغرام، تيك توك)، بحظر حسابات جماعة الحوثي المصنفة إرهابية "استنادًا إلى قرار الإدارة الأمريكية بتصنيفها كجماعة إرهابية عالمية".
واستندت المذكرات إلى قرار الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا لعام 2022م بتصنيف جماعة الحوثي "منظمة إرھابیة" وفقًا لقانون الجرائم والعقوبات والاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، والاتفاقيّات والمعاهدات الدولية والإقليمية المصادق علیها من قِبل الجمهورية الیمنیة.
وأشارت إلى تورط صفحات جماعة الحوثي على منصات التواصل الاجتماعي، سواء الرسمية أو تلك التابعة لأشخاص (قيادات، إعلاميين، نشطاء) في "نشر الأفكار الإرهابية، والترويج لخطاب الكراهية، وغسل عقول الأطفال وتجنيدهم، بالإضافة إلى التحريض على استهداف السفن التجارية في البحر الأحمر".
وشددت مذكرات وزارة الإعلام اليمنية على إغلاق تلك الصفحات التي قالت إن الجماعة "تستغلها كمنابر للإرهاب"، وذلك "للحد من إرهاب هذه الجماعة" الذي قالت إنه "فاق خطر كل الجماعات الإرهابية".
وكانت وزارة الخزانة الأمريكية، أعلنت الجمعة الماضية، في بيان على موقعها الإلكتروني، أن العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على جماعة الحوثي الإرهابية "دخلت الجمعة حيز التنفيذ".
من ناحية أخرى، أعلنت السفارة اليمنية في القاهرة عن مقتل مدير دائرة التصنيع الحربي في وزارة الدفاع اليمنية اللواء حسن فرحان العبيدي داخل شقته في العاصمة المصرية القاهرة في ظروف غامضة.
وشددت السفارة اليمنية على متابعة التحقيقات منذ اللحظة الأولى لتلقيها بلاغ مقتله للوصول إلى حقيقة ما حدث، فيما أفادت مصادر يمنية مقربة من اللواء العبيدي، بأنه عُثر عليه مقتولاً طعنًا ومكبل اليدين داخل شقته.