رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني يعلن إلغاء اتفاقية الدفاع المشترك مع الإمارات وخروج قواتها خلال 24 ساعة

وأكد العليمي صدور توجيهات بـ إخراج كافة القوات الإماراتية ومنسوبيها من الأراضي اليمنية خلال 24 ساعة، مشيرًا إلى أن القرار يأتي في إطار ما وصفه بإعادة ترتيب المشهد الأمني والعسكري، وبما ينسجم مع السيادة اليمنية ومتطلبات المرحلة الراهنة.