رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني يعلن إلغاء اتفاقية الدفاع المشترك مع الإمارات وخروج قواتها خلال 24 ساعة

أعلن رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني الدكتور رشاد العليمي إلغاء اتفاقية الدفاع المشترك مع دولة الإمارات العربية المتحدة.
وأكد العليمي صدور توجيهات بـ إخراج كافة القوات الإماراتية ومنسوبيها من الأراضي اليمنية خلال 24 ساعة، مشيرًا إلى أن القرار يأتي في إطار ما وصفه بإعادة ترتيب المشهد الأمني والعسكري، وبما ينسجم مع السيادة اليمنية ومتطلبات المرحلة الراهنة.
وأوضح أن الجهات المعنية ستتولى متابعة تنفيذ القرار وفق الأطر النظامية، مؤكدًا حرص مجلس القيادة الرئاسي على اتخاذ ما يلزم من إجراءات للحفاظ على الأمن والاستقرار.