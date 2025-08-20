92 قتيلاً خلال ساعات.. غارات إسرائيلية مكثفة وادعاء بالسيطرة شبه الكاملة على غزة

كما استهدفت القوات الإسرائيلية عناصر تأمين المساعدات في منطقة زيكيم شمالي القطاع، مما أسفر عن مقتل 12 فلسطينيًا وإصابة 30 آخرين، بحسب المصادر الطبية، التي أكدت أن حصيلة القتلى منذ فجر اليوم بلغت 92 شخصًا.