92 قتيلاً خلال ساعات.. غارات إسرائيلية مكثفة وادعاء بالسيطرة شبه الكاملة على غزة

واصلت القوات الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، غاراتها الجوية والمدفعية المكثفة على قطاع غزة، تزامنًا مع إعلان الجيش تحقيق "سيطرة شبه كاملة" على القطاع، وبدء المراحل الأولى للهجوم على مدينة غزة.
وأفادت قناة "العربية/الحدث" أن سيدة وطفلها لقيا مصرعهما إثر قصف إسرائيلي استهدف مجموعة من الفلسطينيين في منطقة الزرقاء شرق مدينة غزة، إضافة إلى إصابة آخرين.
كما استهدفت القوات الإسرائيلية عناصر تأمين المساعدات في منطقة زيكيم شمالي القطاع، مما أسفر عن مقتل 12 فلسطينيًا وإصابة 30 آخرين، بحسب المصادر الطبية، التي أكدت أن حصيلة القتلى منذ فجر اليوم بلغت 92 شخصًا.
وفي السياق ذاته، أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، إيفي دفرين، بدء العمليات التمهيدية للهجوم على مدينة غزة، مشيرًا إلى أنها تأتي ضمن خطة "لتهيئة الظروف" لاستعادة الرهائن.
وكان وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، قد صدّق على خطة الهجوم الجديدة، والتي تشمل مشاركة 5 فرق عسكرية، تضم 12 فريق قتال لوائي، إضافة إلى اللواءين الشمالي والجنوبي التابعين لفرقة غزة.
وأعلن الجيش استدعاء نحو 60 ألف جندي احتياط، منهم 30 ألفًا في وحدات قتالية، إلى جانب تمديد فترة الخدمة الإلزامية للجنود الحاليين بما بين 30 و40 يومًا.
يُذكر أن إسرائيل كانت قد أعلنت في مطلع أغسطس نيتها السيطرة على مدينة غزة ومخيمات النازحين، في محاولة للقضاء على حركة حماس وتحرير الرهائن المحتجزين منذ السابع من أكتوبر 2023.