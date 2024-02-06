محكمة استئناف فيدرالية تؤيد حرمان "ترامب" من حصانة الملاحقة القضائية

وقالت اللجنة: "لغرض هذه القضية الجنائية، أصبح الرئيس السابق ترامب الآن، المواطن ترامب، مع حصوله على درجة الدفاع التي يتمتّع بها أي متهم آخر جنائيًّا، وأي حصانة تنفيذية ربما كانت تحميه أثناء توليه منصب الرئيس لم تعد تحميه من هذه الملاحقة القضائية".