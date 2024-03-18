"إسرائيل" تتعمد منع المساعدات.. ما حجم المجاعة في غزة؟

تتواصل التحذيرات الدولية من اتساع المجاعة بين سكان قطاع غزة في مناطق تجمّعهم في شمال القطاع وجنوبه، محمّلين الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية التسبب في المجاعة؛ لمنعه دخول المساعدات الإنسانية، وتعمّد استخدام التجويع سلاحاً في الحرب التي يشنّها على غزة، مما دفع عدداً من الدول إلى تنفيذ عمليات إنزال جوي للمساعدات فوق غزة، فما حجم اتساع المجاعة في غزة؟