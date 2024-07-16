عُمان تعلن انتهاء التعامل مع حادث الوادي الكبير.. وفاة 5 أشخاص ورجل أمن والجناة الثلاثة

أعلنت الشرطة العمانية انتهاء إجراءات التعامل مع حادثة إطلاق النار التي وقعت مساء الاثنين، بمنطقة الوادي الكبير في محافظة مسقط.
ووفق وكالة الأنباء العمانية، فقد أسفرت الحادثة عن وفاة خمسة أشخاص، وأحد رجال الشرطة ووفاة الجناة الثلاثة، إضافة إلى إصابة 28 شخصاً من جنسيات مختلفة بينهم 4 أشخاص أثناء تأدية واجبهم الوطني من رجال الشرطة ومنتسبي هيئة الدفاع المدني والإسعاف تم نقلهم إلى المؤسسات الصحية لتلقي العلاج، وتتواصل عمليات التحري والبحث والتحقيقات في ملابسات الحادثة.
وأكدت شرطة عمان، ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الالتفات للمعلومات الصادرة من الجهات غير الموثوقة.