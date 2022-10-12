لبنان يبدأ إعادة اللاجئين السوريين إلى بلدهم الأسبوع المقبل

أعلن الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم "الأربعاء"، أن بلاده ستبدأ في نهاية الأسبوع المقبل إعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم على دفعات، وذلك رغم مخاوف أبدتْها جماعات حقوقية بشأن سلامتهم.
ولن تتضمّن الخطة أي دور للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، التي تصرّ على أن الظروف في سوريا لا تسمح بعودة اللاجئين على نطاق واسع؛ وفقًا لـ"رويترز".
ويستضيف لبنان أكبر عدد من اللاجئين في العالم قياسًا إلى عدد السكان، وتقدر الحكومة أن عدد سكان البلاد البالغ أكثر من ستة ملايين يشمل ما يقرب من 1.5 مليون لاجئ من سوريا المجاورة، وهو عدد أقل بكثير من ذلك المسجل لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والبالغ مليون لاجئ.
وكان وزير المهجرين اللبناني عصام شرف الدين، قد أعلن في يوليو الماضي عن خطة لإعادة حوالي 15 ألف لاجئ إلى سوريا شهريًّا، مستندًا في ذلك إلى أن سوريا أصبحت آمنة إلى حدّ كبير بعد أكثر من عقد على نشوب الحرب.