لبنان يبدأ إعادة اللاجئين السوريين إلى بلدهم الأسبوع المقبل

ويستضيف لبنان أكبر عدد من اللاجئين في العالم قياسًا إلى عدد السكان، وتقدر الحكومة أن عدد سكان البلاد البالغ أكثر من ستة ملايين يشمل ما يقرب من 1.5 مليون لاجئ من سوريا المجاورة، وهو عدد أقل بكثير من ذلك المسجل لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والبالغ مليون لاجئ.