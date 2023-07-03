الصور تكشف المأساة: عدوان إسرائيلي غاشم.. وضحايا وعائلات مُهجَّرة في فلسطين

وقصفت طائرات الاحتلال بالصواريخ مواقع عدة داخل المخيم، وعلى أطرافه، كما اقتحمت قوات كبيرة، تُقدر بنحو مائتي آلية عسكرية، ترافقها جرافات، مدينة جنين من محاور عدة، وحاصرت مخيم جنين، وقطعت الطرق التي تربط بين المدينة والمخيم، واستولت على عدد من المنازل والبنايات المطلة عليه.