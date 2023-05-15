الخارجية الكويتية تدين اقتحام مقر رئيس المكتب العسكري بسفارتها في الخرطوم

ووفقًا لبيان الوزارة، "تعرب الوزارة عن إدانة واستنكار دولة الكويت للاعتداء الذي تعرض له مقر رئيس المكتب العسكري ولسائر أشكال العنف والتخريب خصوصًا تلك التي تستهدف مقار البعثات الدبلوماسية والمباني التابعة لها والذي يعد انتهاكًا صارخًا لجميع الأعراف الدولية وقواعد القانون الدولي ولاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961".