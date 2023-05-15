الخارجية الكويتية تدين اقتحام مقر رئيس المكتب العسكري بسفارتها في الخرطوم

أعربت وزارة الخارجية الكويتية، عن إدانتها واستنكارها للاعتداء الذي تعرض له مقر رئيس المكتب العسكري بسفارة الكويت لدى الخرطوم، وفقًا لروسيا اليوم.
وتفصيلاً، أعلنت الوزارة، عن تعرض مقر سكن رئيس المكتب العسكري بسفارة دولة الكويت لدى الخرطوم يوم الاثنين 15 مايو الجاري، للاقتحام والتخريب.
ووفقًا لبيان الوزارة، "تعرب الوزارة عن إدانة واستنكار دولة الكويت للاعتداء الذي تعرض له مقر رئيس المكتب العسكري ولسائر أشكال العنف والتخريب خصوصًا تلك التي تستهدف مقار البعثات الدبلوماسية والمباني التابعة لها والذي يعد انتهاكًا صارخًا لجميع الأعراف الدولية وقواعد القانون الدولي ولاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961".
وأضاف البيان: "تجدد الوزارة دعوتها إلى السلطات الرسمية وسائر الأطراف المعنية في جمهورية السودان الشقيق سرعة اتخاذ الإجراءات الكفيلة لتوفير الحماية الكاملة لمقار البعثات الدبلوماسية وضمان حرمة مبانيها وممتلكاتها وسلامة أمن طاقمها ومعاقبة الجناة مرتكبي هذه الاقتحامات".