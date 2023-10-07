"يديعوت أحرنوت": الجيش الإسرائيلي فشل بهجوم مضاد لاستعادة بلدات الغلاف

وذكرت صحيفة يديعوت أحرنوت أن الجيش الإسرائيلي لم يتمكن بعد من السيطرة على البلدات التي سيطرت عليها كتائب القسام في غلاف غزة، ويتم نقل المزيد من القوات إلى الجنوب.