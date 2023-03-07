الدولار يقضّ مضاجع العراقيين.. رمضان يقترب وشبح الغلاء يطل برأسه!

وكان البنك المركزي العراقي قد حدد أسعار الصرف الرسمية الجديدة في بداية فبراير الماضي، على النحو الآتي: "130 ألف دينار لكل 100 دولار سعر شراء الدولار من وزارة المالية، و131 ألف دينار لكل 100 دولار سعر بيع الدولار إلى المصارف من خلال المنصة الإلكترونية، و132 ألف دينار لكل 100 دولار سعر بيع الدولار من المصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية للمستفيد النهائي"، وجاء هذا التغيير لسعر الصرف، بعد أكثر من عامين على اعتماد البنك السعر السابق للصرف، بواقع 147 ألف دينار لكل 100 دولار.