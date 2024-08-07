اليمن.. السيول الجارفة تتسبب بمقتل 45 شخصاً وتضرر الآلاف

وكانت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة قد توقعت أن يشهد اليمن في الأيام العشرة الأولى من الشهر الحالي "هطول أمطار تراكمية بمعدل 300 ملم عبر المرتفعات الوسطى والمرتفعات الجنوبية... مع تسجيل "أعلى كثافة هطول أمطار يومية بأكثر من 120 ملم في 7 أغسطس"