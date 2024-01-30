باكستان: الحكم على عمران خان بالسجن 10 سنوات بتهمة تسريب أسرار الدولة

وكانت شرطة مدینة کراتشي، قد اعتقلت أمس الإثنين، "20 شخصاً من أنصار رئيس الوزراء السابق عمران خان؛ في أثناء محاولتهم التجمع خلال الحملة الانتخابية"، حيث تجمع نحو ألفي شخص في كراتشي للحملة الانتخابية، وذلك بعد أن حض مسؤولو حزب "حركة إنصاف" -الذي يتزعمه خان- أنصارهم على التجمع في جميع أنحاء البلاد رغم عدم إعطاء الشرطة إذناً بذلك۔