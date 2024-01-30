باكستان: الحكم على عمران خان بالسجن 10 سنوات بتهمة تسريب أسرار الدولة

قضت محكمة باكستانية بالسجن 10 سنوات على عمران خان؛ رئيس الوزراء السابق، ووزير خارجيته شاه محمود قريشي؛ بتهمة تسريب أسرار الدولة.
وأعلن حزب عمران خان، أنه سيطعن على حكم سجن رئيس الوزراء الباكستاني السابق.
وكانت شرطة مدینة کراتشي، قد اعتقلت أمس الإثنين، "20 شخصاً من أنصار رئيس الوزراء السابق عمران خان؛ في أثناء محاولتهم التجمع خلال الحملة الانتخابية"، حيث تجمع نحو ألفي شخص في كراتشي للحملة الانتخابية، وذلك بعد أن حض مسؤولو حزب "حركة إنصاف" -الذي يتزعمه خان- أنصارهم على التجمع في جميع أنحاء البلاد رغم عدم إعطاء الشرطة إذناً بذلك۔