الدول العربية تدين جرائم قوة الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني

وفي بيان مشترك أمام مجلس حقوق الإنسان خلال مناقشة تقرير اللجنة الدولية لتقصي الحقائق، أكدت الدول العربية وفقًا لتقرير اللجنة الدولية أن قوة الاحتلال الإسرائيلية مسؤولة عن انتهاكات صارخة للقانون الدولي، ومنها استخدام التجويع كوسيلة حرب، والقتل المتعمد، واستخدام العنف بجميع أشكاله ضد الشعب الفلسطيني، واستهداف المناطق السكنية وتدميرها بالأسلحة الثقيلة.