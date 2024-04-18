أمريكا وبريطانيا تفرضان عقوبات واسعة النطاق على برنامج إيران للطائرات المسيرة

أعلنت الولاياتُ المتحدة وبريطانيا، اليوم "الخميس"، فرضَ عقوبات واسعة النطاق على برنامج إيران العسكري للطائرات المسيرة؛ وذلك ردًّا على الهجوم غير المسبوق الذي شنّته إيران ضدّ إسرائيل في نهاية الأسبوع الماضي.
وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن، في بيان: "اليوم، نحمّل إيران المسؤولية، ونفرض عقوبات جديدة وقيودًا على الصادرات".
وأضاف "بايدن": "بناء على ما ناقشته مع زملائي قادة مجموعة السبع في الصباح التالي؛ فإنّنا ملتزمون بالعمل بشكل جماعي لزيادة الضغط الاقتصادي على إيران".
وتابع: "حلفاؤنا وشركاؤنا أصدروا، أو سيصدرون، عقوبات وإجراءات إضافية تهدف إلى الحدّ من برامج إيران العسكرية المزعزعة للاستقرار".
من جانبه اعتبر رئيس الوزراء البريطاني "ريشي سوناك" أن "هجوم النظام الإيراني على إسرائيل كان عملًا متهوّرًا وتصعيدًا خطرًا".
وبيّن أنّ المملكة المتحدة فرضت عقوبات على قادة في الجيش الإيراني والقوات المسؤولة عن هجوم نهاية الأسبوع.
وأضاف: أنّ "هذه العقوبات -التي تمّ الإعلان عنها مع الولايات المتحدة- تظهر أنّ بريطانيا تدين هذا السلوك بشكل لا لبس فيه، وستحدّ بشكل أكبر من قدرة إيران على زعزعة استقرار المنطقة".