أمريكا وبريطانيا تفرضان عقوبات واسعة النطاق على برنامج إيران للطائرات المسيرة

وأضاف: أنّ "هذه العقوبات -التي تمّ الإعلان عنها مع الولايات المتحدة- تظهر أنّ بريطانيا تدين هذا السلوك بشكل لا لبس فيه، وستحدّ بشكل أكبر من قدرة إيران على زعزعة استقرار المنطقة".