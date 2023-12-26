18 مجزرة خلال 81 يومًا.. حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة ترتفع إلى "20915"

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم "الثلاثاء"، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة إلى "20915" قتيلًا، وزهاء "55" ألف جريح، في اليوم الواحد والثمانين للحرب.
وأوضحت الوزارة في بيان أن عدد الشهداء ارتفع إلى "20915"، إضافة إلى "54.918" جريحًا جرّاء العدوان المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي "تشرين الأول".
وبيّنت أن الغارات الإسرائيلية قتلت "241" فلسطينيًّا، وأصابت "382" آخرين خلال الساعات الـ24 الماضية.
من جانبه أفاد المتحدث الرسمي للوزارة "أشرف القدرة"، بأنه في اليوم الـ81 للعدوان الغاشم على قطاع غزة، ارتكبت قوات الاحتلال "18" مجزرة بحقّ عوائل بكاملها راح ضحيتها "241" شخصًا، و"382" إصابة.