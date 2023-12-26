18 مجزرة خلال 81 يومًا.. حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة ترتفع إلى "20915"

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم "الثلاثاء"، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة إلى "20915" قتيلًا، وزهاء "55" ألف جريح، في اليوم الواحد والثمانين للحرب.