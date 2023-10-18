وزارة الصحة في غزة: مئات القتلى أغلبهم من الأطفال والنساء في غارة إسرائيلية على المستشفى الأهلي

قُتل 200 شخص على الأقل في غارة إسرائيلية على ساحة مستشفى الأهلي العربي في مدينة غزة، وفق ما أعلنت وزارة الصحة التابعة لحركة حماس، عشية وصول الرئيس الأميركي جو بايدن إلى إسرائيل، وسط إدانات واسعة.
وأفادت الوزارة في بيان عن "200 إلى 300 شهيد من النازحين الذين قصفهم الاحتلال في ساحة المستشفى" في وسط مدينة غزة، مشيرة الى أن هناك "مئات.. تحت الأنقاض".
وقالت وزارة الصحة التابعة لحركة حماس في غزة على صفحتها بموقع فيسبوك، إن آلاف الأشخاص كانوا يحتمون بالمستشفى، مضيفة أن أغلبية القتلى من الأطفال والنساء.
وقال أشرف القدرة، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن إسرائيل سبق أن هددت بقصف المستشفى وغيره من مستشفيات قطاع غزة.
وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، نقلاً عن مصادر طبية، إن 500 مواطن على الأقل، ما بين شهيد وجريح، وصلوا إلى مستشفى الشفاء الطبي من موقع القصف بساحة المستشفى الأهلي.
وتكتظ أروقة وساحات مستشفيات قطاع غزة شمالاً وجنوباً، بنازحين لجأوا اليها آملين في النجاة من القصف الإسرائيلي المتواصل منذ عشرة أيام على قطاع غزة، ولا سيما بعد الإنذار الذي وجّهه الجيش الإسرائيلي الى سكان مدينة غزة بالنزوح جنوباً.
وندّد المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة في بيان بـ"جريمة حرب جديدة يرتكبها الاحتلال بقصف مستشفى الأهلي العربي"، مشيرا الى أن "المستشفى كان يضم مئات المرضى والجرحى والنازحين من منازلهم قسرياً بسبب الغارات".