8 مجازر في غزة آخر 24 ساعة وحصيلة الشهداء ترتفع إلى "33634"

ووفق وكالة "وفا": أفادت مصادر طبية بأنّ عدد الشهداء هو ما وصل إلى المستشفيات؛ حيث ما يزال عدد منهم تحت الركام وفي الطرقات؛ لعدم تمكُّن طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إليهم.