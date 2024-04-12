العالم
8 مجازر في غزة آخر 24 ساعة وحصيلة الشهداء ترتفع إلى "33634"
عدد الشهداء هو ما وصل إلى المستشفيات ولا يزال هناك المزيدُ تحت الرُّكام
ارتكب جيشُ الاحتلال الإسرائيلي 8 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، أدّت لاستشهاد 89 مواطنًا، وإصابة 120 آخرين، خلال الـ24 ساعة الماضية.
ووفق وكالة "وفا": أفادت مصادر طبية بأنّ عدد الشهداء هو ما وصل إلى المستشفيات؛ حيث ما يزال عدد منهم تحت الركام وفي الطرقات؛ لعدم تمكُّن طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إليهم.
وباستشهاد 89 مواطنًا ترتفع حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى "33634"، والإصابات إلى "76214".