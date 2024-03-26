باكستان.. هجوم انتحاري يودي بحياة 5 صينيين وسائقهم

قُتل خمسة صينيين وسائقهم الباكستاني، اليوم (الثلاثاء)، في تفجير انتحاري استهدف عربتهم في شمال غرب باكستان، بحسب ما أعلنت الشرطة.
وأوضح المسؤول الكبير في شرطة ولاية خيبر بختنخوا محمد علي غندابور، أن خمسة صينيين وسائقهم المحلي قتلوا في الهجوم، وفقاً لـ"فرانس برس"
وأضاف أن الصينيين الخمسة كاوا قد غادروا موقع سدّ داسو الكهرومائي الذي يشرف طاقم صيني على جزء من عملية تشييده عندما تعرّضت مركبتهم للتفجير في مدينة بشام.
وفي يوليو (تموز) 2021، قُتل تسعة صينيين في تفجير استهدف حافلة كانت تنقل مهندسين ومسّاحين وميكانيكيين يعملون في الموقع عينه.
ويشكّل أمن الطواقم الصينية العاملة في عدّة مشاريع منشآت في باكستان مصدر قلق، لبكين التي استثمرت مليارات الدولارات في البلد خلال السنوات الأخيرة.