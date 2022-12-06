بعد سيطرتها عليها 6 أعوام .. الجيش الصومالي ينتزع بلدة إستراتيجية من "الشباب"

من جانبه، بين عبدالفتاح حاشي المتحدث باسم رئيس الوزراء، عبر "تويتر" أن السيطرة على هذه البلدة كان أفضل فرصة للحكومة الصومالية وأكبر انتكاسة للحركة الإرهابية التي خسرت العديد من المناطق في الأشهر الثلاثة الماضية.