حرب باردة تشتعل.. روسيا تعتقل صحفيًّا أمريكيًّا بتهمة التجسس.. والسجن 20 عامًا!

وقبل بدء عمله في الصحيفة الأمريكية اليومية في 2022، كان "غيرشكوفيتش" مراسلًا لوكالة "فرانس برس" في موسكو، وقبل ذلك صحفيًّا في صحيفة "موسكو تايمز" الصادرة بالإنجليزية.