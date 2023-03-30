حرب باردة تشتعل.. روسيا تعتقل صحفيًّا أمريكيًّا بتهمة التجسس.. والسجن 20 عامًا!

أعلنت أجهزة الأمن الروسية، الخميس، توقيف مراسل صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية إيفان غيرشكوفيتش، بتهمة التجسس.
وقال جهاز الأمن الفيدرالي في بيان نقلته الوكالات الروسية: إنه "أحبط النشاط غير القانوني للمراسل المعتمد لمكتب موسكو لصحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، المواطن الأمريكي إيفان غيرشكوفيتش".
وأوضح أنه يشتبه بـ"تجسس" الصحفي لحساب واشنطن، ويجمع معلومات عن "شركة تابعة للمجمع العسكري الصناعي" الروسي.
وقبل بدء عمله في الصحيفة الأمريكية اليومية في 2022، كان "غيرشكوفيتش" مراسلًا لوكالة "فرانس برس" في موسكو، وقبل ذلك صحفيًّا في صحيفة "موسكو تايمز" الصادرة بالإنجليزية.
والصحافي الروسي الأصل ويتقن اللغة الروسية، يبلغ من العمر 31 عامًا، ووالداه مقيمان في الولايات المتحدة؛ وفق ما نقلته "سكاي نيوز عربية".
وقال جهاز الأمن الفيدرالي، وهو أعلى وكالة للأمن الداخلي ومكافحة التجسس، الخميس: إن إيفان غيرشكوفيتش اعتُقِل في مدينة يكاترينبرغ بجبال الأورال، مع مَزاعم بأنه كان يسعى للحصول على معلومات سرية.
و"غيرشكوفيتش" هو أول مراسل لإحدى وسائل الإعلام الأمريكية يتم اعتقاله بتهمة التجسس في روسيا منذ الحرب الباردة؛ حيث يأتي اعتقاله وسط توترات متصاعدة بين موسكو وواشنطن على خلفية اجتياح روسيا لأوكرانيا.
وذكر جهاز الأمن أن غيرشكوفيتش "كان ينفّذ أوامر أمريكية بجمع معلومات حول أنشطة إحدى الشركات التابعة للمجمع الصناعي العسكري الروسي، وهي معلومات من أسرار الدولة".
ولم يذكر الجهاز الأمني توقيت الاعتقال؛ حيث يواجه "غيرشكوفيتش" عقوبة بالسجن تصل إلى 20 عامًا في حال أدين في تهمة التجسس.
وركز تقريره الأخير من موسكو، المنشور في وقت سابق من الأسبوع، على تباطؤ الاقتصاد الروسي بسبب العقوبات الغربية المفروضة بعد الاجتياح الروسي لأوكرانيا.