بسبب كلمة "فلسطيني".. انتقادات لاذعة تطول ترامب بعد مناظرته

وحسب وكالة "رويترز"، تبادل بايدن؛ وترامب؛ وجهات النظر بإيجازٍ عن الحرب في غزة، لكنهما لم يناقشا بشكلٍ موضوعي كيفية إنهاء الحرب التي أودت بحياة نحو 38 ألف شخص في القطاع؛ أغلبهم من النساء والأطفال، وتسبّبت في أزمة إنسانية هائلة مع انتشار الجوع.