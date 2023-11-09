مفوض "الأونروا": ما يحدث في غزة يرقى إلى "العقاب الجماعي".. أحياء كاملة سُوّيت بالأرض

أكد المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، فيليب لازاريني، أن ما يحدث في غزة يرقى إلى "العقاب الجماعي"، متهمًا المجتمع الدولي بالتأخر في الدعوة لحماية المدنيين في غزة.
وقال لازاريني: نمر بأوقات عصيبة و99 من موظفي الوكالة قُتِلُوا في غزة.
وأضاف: 700 ألف شخص يعيشون في ظروف سيئة للغاية في غزة، وهناك مخاطر صحية وبيئية كبيرة في القطاع.
وأردف مفوض "الأونروا" في تصريحات له اليوم: أحياء بالكامل في غزة تمت تسويتها بالأرض، وحجم المساعدات التي تصل غزة عبر رفح ليس كافيًا على الإطلاق.
وأشار لازاريني إلى أن الضفة الغربية "تغلي" مع استمرار "إسرائيل" والمستوطنين في تهديد الفلسطينيين.