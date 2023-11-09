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مفوض "الأونروا": ما يحدث في غزة يرقى إلى "العقاب الجماعي".. أحياء كاملة سُوّيت بالأرض

قال: إن 700 ألف شخص يعيشون في ظروف سيئة للغاية.. حجم المساعدات ليس كافيًا على الإطلاق