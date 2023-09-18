بعد وصف الرئيس الصيني بـ"الطاغية".. بكين تستدعي السفيرة الألمانية

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ، خلال مؤتمرها الصحفي اليومي: "إن هذه التعليقات لا معنى لها إطلاقًا، وتشكل إساءة بالغة لكرامة الصين السياسية، واستفزازًا سياسيًّا فاضحًا"، وفقًا لـ"فرانس برس".