"الرئيس المصري": قمة المناخ تأتي في توقیت حساس یتعرض فيه عالمنا لأخطار وجودیة

وتابع الرئيس المصري: "لا شك أن ھذه الأخطار وتلك التحدیات تستلزم تحركًا سريعًا من كل الدول لوضع خارطة طریق للإنقاذ، تحمي العالم من تأثیرات التغیرات المناخیة"؛ لافتًا إلى أن مصر تتطلع لخروج المؤتمر من مرحلة الوعود إلى مرحلة التنفیذ بإجراءات ملموسة على الأرض، تبني على ما سبق؛ لا سیما مخرجات قمة جلاسكو واتفاق باریس.