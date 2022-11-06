"الرئيس المصري": قمة المناخ تأتي في توقیت حساس یتعرض فيه عالمنا لأخطار وجودیة

أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، تطلعه لافتتاح فعاليات الدورة الـ27 من مؤتمر الأطراف لاتفاقیة الأمم المتحدة بمدینة شرم الشیخ. "27 Cop الإطاریة حول تغیر المناخ".
وقال الرئيس السيسي على حسابه الرسمي بتويتر: "بكل فخر واعتزاز وتشرف بالمسؤولیة؛ أتطلع لافتتاح فعالیات الدورة الـ27 من مؤتمر الأطراف لاتفاقیة الأمم المتحدة بمدینة شرم الشیخ "27 Cop الإطاریة حول تغیر المناخ".
وأضاف: "إن الدورة الحالیة من قمة المناخ تأتي في توقیت حساس للغایة، یتعرض فیھ عالمنا لأخطار وجودیة وتحدیات غیر مسبوقة، تؤثر على بقاء كوكبنا ذاته وقدرتنا على المعیشة علیه".
وتابع الرئيس المصري: "لا شك أن ھذه الأخطار وتلك التحدیات تستلزم تحركًا سريعًا من كل الدول لوضع خارطة طریق للإنقاذ، تحمي العالم من تأثیرات التغیرات المناخیة"؛ لافتًا إلى أن مصر تتطلع لخروج المؤتمر من مرحلة الوعود إلى مرحلة التنفیذ بإجراءات ملموسة على الأرض، تبني على ما سبق؛ لا سیما مخرجات قمة جلاسكو واتفاق باریس.
وتشهد مدينة شرم الشيخ المصرية اليوم الأحد 6 نوفمبر، الافتتاح الإجرائي لمؤتمر قمة الأطراف للأمم المتحدة لتغير المناخ cop27، والذي تستضيفه مصر حتى 18 من الشهر الجاري.
ويتضمن جدول أعمال الافتتاح الإجرائي كلمةً افتتاحية من الدكتور ألوك شارما رئيس COP26، كما سيتم تسليم رئاسة المؤتمر إلى رئيس الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر المناخ وزير الخارجية المصري السفير سامح شكري.
وتشمل أيضًا فعاليات الافتتاح الإجرائي، إصدار بيان من وزير الخارجية سامح شكري رئيس COP 27، وبيان سيمون ستيل، الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وبيانًا من الدمتور هوسونج لي، رئيس الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ.