أول رد روسي على تصريحات ترامب حول إنهاء الصراعات: لا بد من خطوات ملموسة

علّقت الخارجية الروسية على التصريحات الأخيرة لدونالد ترامب حول إنهاء الصراعات والحروب.
وقالت متحدثة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا: إن تصريحات دونالد ترامب بشأن ضرورة إنهاء الصراعات يجب أن تدعمها خطوات ملموسة.
وأضافت "زاخاروفا" في تصريحات لقناة "روسيا 24" التلفزيونية: "بالطبع هذه التصريحات يجب أن تتبعها أفعال وإجراءات ملموسة سيركز عليها الجميع"، ووفقًا لها؛ فقد أدرك ترامب أن الولايات المتحدة بحاجة إلى حل مشكلاتها الداخلية.
وكان المرشح الرئاسي الأمريكي عن الحزب الجمهوري دونالد ترامب، الذي سبق أن أعلن فوزه عقب نتائج الانتخابات، قد قال إنه لا يخطط لبدء الحروب، بل لإنهائها.
وأعلن رئيس مجلس النواب في الكونجرس الأمريكي مايكل جونسون عن فوز دونالد ترامب برئاسة الولايات المتحدة بعد تخطيه حاجز الـ270 صوتًا انتخابيًّا، وأعلن ترامب نفسه فوزه أمام تجمع من أنصاره، واصفًا انتصاره بالتاريخي.