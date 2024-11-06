أول رد روسي على تصريحات ترامب حول إنهاء الصراعات: لا بد من خطوات ملموسة

وكان المرشح الرئاسي الأمريكي عن الحزب الجمهوري دونالد ترامب، الذي سبق أن أعلن فوزه عقب نتائج الانتخابات، قد قال إنه لا يخطط لبدء الحروب، بل لإنهائها.