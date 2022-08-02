بالتفصيل.. كيف حددت المخابرات الأمريكية موقع الظواهري؟

وقدّم المسؤول، الذي تَحَدّث شريطة عدم الكشف عن هويته، تفاصيل العملية، قائلًا: "لسنوات عديدة، كانت الحكومة الأمريكية على عِلم بشبكةٍ تدعم الظواهري، وعلى مدار العام الماضي بعد انسحاب الولايات المتحدة من أفغانستان، كان المسؤولون يراقبون المؤشرات على وجود القاعدة في البلاد".