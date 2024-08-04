غارة إسرائيلية تستهدف كفركلا جنوبي لبنان.. وشركات طيران تعلق رحلاتها إلى بيروت

استهدفت غارة إسرائيلية بلدة كفركلا جنوبي لبنان، الأحد، فيما تزايدت الدعوات لحض الرعايا الأجانب على مغادرة لبنان في ظل المخاوف من تصعيد عسكري بين إيران وحلفائها من جهة، وإسرائيل من جهة أخرى، بعد اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران في عملية نسبت إلى إسرائيل، واغتيال القيادي البارز في حزب الله فؤاد شكر في ضربة إسرائيلية قرب بيروت.