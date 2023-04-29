إيران .. دهس رجلي دين وطعن أحدهما في رقبته

تعرّض رجل دين إيراني لهجوم بسكين، اليوم (السبت)، بعد تعرضه للدهس في مدينة قم معقل المحافظين في البلاد، بحسب ما أعلنت وسائل إعلام رسمية، بعد أيام على مقتل عضو في مجلس تشخيص النظام الإيراني.
وذكر موقع "صابرين نيوز"، التابع للحرس الثوري الإيراني، أن سيارة هاجمت رجلي دين في موقف للحافلات بشارع الشهداء بقم قرب صلاة الفجر، وبعد دهسهما وإصابتهما نزل السائق منها وطعن أحد الرجلين بسكين في رقبته وجنبه.
وأضاف الموقع أن السائق هاجم بعد ذلك رجال الشرطة، وحاول الاستيلاء على أسلحة ضباط الشرطة قبل إلقاء القبض عليه.
من ناحية أخرى، أشارت وكالة "إرنا" الرسمية إلى أن الحادث وقع بعد حادث سير، وفقًا لـ"فرانس برس".
ولا يزال رجل الدين في العناية المركزة، ولم تُعرف دوافع المهاجم بعد.