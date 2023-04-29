إيران .. دهس رجلي دين وطعن أحدهما في رقبته

تعرّض رجل دين إيراني لهجوم بسكين، اليوم (السبت)، بعد تعرضه للدهس في مدينة قم معقل المحافظين في البلاد، بحسب ما أعلنت وسائل إعلام رسمية، بعد أيام على مقتل عضو في مجلس تشخيص النظام الإيراني.