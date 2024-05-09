بريطانيا لن تتبع أمريكا في حجب مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، قد اعترف أمس بأن القنابل التي تم توريدها من الولايات المتحدة إلى إسرائيل قد استُخدمت في قتل المدنيين في قطاع غزة، بالإضافة إلى طرق أخرى تستهدف مراكز السكان.