بريطانيا لن تتبع أمريكا في حجب مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل

قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، اليوم "الخميس": "إن المملكة المتحدة لن تتبع الولايات المتحدة في حجب مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل".
وأضاف "كاميرون": "إن المنظومة التي تحكم صادرات الأسلحة البريطانية إلى إسرائيل وحجم هذه الصادرات مختلفة تمامًا عن منظومة الولايات المتحدة، والمبيعات التي تسمح بها صغيرة نسبيًّا وتخضع لإجراءات صارمة"؛ وفقًا لـ"رويترز".
وذكر أن "الولايات المتحدة هي مورد كبير للأسلحة إلى إسرائيل، في حين أن صادرات بريطانيا الدفاعية إلى إسرائيل تمثّل أقلّ بكثير من "1%" من إجمالي واردتها، وهذا فرق كبير".
وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، قد اعترف أمس بأن القنابل التي تم توريدها من الولايات المتحدة إلى إسرائيل قد استُخدمت في قتل المدنيين في قطاع غزة، بالإضافة إلى طرق أخرى تستهدف مراكز السكان.