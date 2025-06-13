إسرائيل تؤكد مواصلة ضرباتها لإيران.. وتنشر جنود الاحتياط بكامل أراضيها وسط تصعيد عسكري متسارع

وأكد الجيش في بيان رسمي أنه بدأ "نشر قوات احتياط من وحدات مختلفة في جميع ساحات القتال في أنحاء البلاد"، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي في إطار الاستعداد للدفاع والهجوم في مختلف الجبهات، دون تحديد سقف زمني أو توضيح للوجهة التالية للضربات.