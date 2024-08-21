خطأ فادح.. جنرال روسي وراء أكبر هجوم أوكراني ضمن التوغل البري الموسع

بينما توعد مجلس الأمن الروسي بهزيمة أوكرانيا، أعلنت السلطات الروسية الأربعاء، تعرض موسكو إلى أكبر هجوم بطائرات مسيرة أوكرانية حتى الآن منذ بدء الحرب عام 2022، وجاء ذلك ضمن التوغل البري الموسع الذي بدأت به أوكرانيا منذ أكثر من أسبوعين.