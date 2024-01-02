تركيا تحبط مخططاً لـ"الموساد" لاستهداف أجانب على أرضها.. وتعتقل 33 مشتبهاً فيهم

ونقلت "رويترز" عن مصادر تركية، أن السلطات التركية ألقت القبض على 33 شخصًا للاشتباه في تجسسهم لمصلحة الموساد الإسرائيلي، بينما مازال البحث جاريًا عن 13 آخرين.