تركيا تحبط مخططاً لـ"الموساد" لاستهداف أجانب على أرضها.. وتعتقل 33 مشتبهاً فيهم
أمر المدّعي العام في تركيا باعتقال 46 شخصًا مشتبهًا في تورُّطهم في مخطط لجهاز المخابرات الإسرائيلي "الموساد" لاستهداف أجانب داخل تركيا.
ونقلت "رويترز" عن مصادر تركية، أن السلطات التركية ألقت القبض على 33 شخصًا للاشتباه في تجسسهم لمصلحة الموساد الإسرائيلي، بينما مازال البحث جاريًا عن 13 آخرين.
من ناحية أخرى، شبّه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بالزعيم النازي أدولف هتلر، قائلاً: نتنياهو لا يختلف عن هتلر".
واعتبر الرئيس التركي، في كلمة ألقاها أمام مجلس البحث العلمي والتكنولوجي التركي، أن هجمات جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة تشبه المعاملة التي تلقاها اليهود على يد النازيين.
وأكد أردوغان أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يهاجم المستشفيات والمدارس ودور العبادة ويقتل الصحفيين.
وقال: نحن نبذل جهودًا دولية للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة، وألمانيا تصمت عن جرائم إسرائيل ضد الفلسطينيين في غزة لأنها تدفع ثمن ما فعله هتلر".