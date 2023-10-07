قتيلة ومصابون في إسرائيل بعد هجوم صاروخي من قطاع غزة

وذكرت فرق طبية إسرائيلية أن امرأة قُتلت في إسرائيل من جرّاء الهجوم، بينما قالت قناة "13"، إن 4 إسرائيليين أُصيبوا إثر سقوط صاروخ من غزة على مبنى في عسقلان، وأكّدت قناة "كان" إصابة 3 مستوطنين بعد سقوط صاروخ في الرملة قرب تل أبيب، مشيرة إلى أن 2 منهم في حالة خطرة، وفق "سكاي نيوز".