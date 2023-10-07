قتيلة ومصابون في إسرائيل بعد هجوم صاروخي من قطاع غزة

أطلقت دفعة صواريخ جديدة من قطاع غزة نحو إسرائيل، السبت، بعد إطلاق المئات منها في وقتٍ سابقٍ من اليوم ذاته.
وكانت حركة "حماس" قد أعلنت أنها تشن هجوماً، أطلقت خلاله 5 آلاف صاروخ باتجاه إسرائيل.
وذكرت فرق طبية إسرائيلية أن امرأة قُتلت في إسرائيل من جرّاء الهجوم، بينما قالت قناة "13"، إن 4 إسرائيليين أُصيبوا إثر سقوط صاروخ من غزة على مبنى في عسقلان، وأكّدت قناة "كان" إصابة 3 مستوطنين بعد سقوط صاروخ في الرملة قرب تل أبيب، مشيرة إلى أن 2 منهم في حالة خطرة، وفق "سكاي نيوز".
ورصد مقطع فيديو سيارات محترقة في عسقلان، من جرّاء سقوط الصواريخ.
وبدأ القصف من مواقع عدة في قطاع غزة قبل الساعة 6:30 صباحاً بالتوقيت المحلي.
وتحدثت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن محاولة تسلل مسلحين من قطاع غزة إلى مناطق إسرائيلية قريبة، طلب من سكانها إغلاق منازلهم.
وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن أن صافرات الإنذار تدوي في مناطق قريبة من قطاع غزة وتل أبيب، للتحذير من هجوم صاروخي.
وذكرت وكالة "رويترز"، أن انفجارات سُمعت في مناطق محيطة بتل أبيب والقدس.
وأكّد بيانٌ رسمي لاحق، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو؛ سيعقد اجتماعاً لكبار المسؤولين الأمنيين في الساعات المقبلة.