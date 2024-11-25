أمريكا وأوروبا تحت التهديد.. تحذير استخباراتي قادم من واشنطن يتنبأ بـ"حرب نووية"!

وأضافت: "قد لا يحدث هذا اليوم أو غدًا، ولكن بناءً على التطورات، فإن روسيا والولايات المتحدة في حالة حرب فعلية، والسبب هو أن الصواريخ لا تعمل من تلقاء نفسها. تقنيًا، قد يضغط جندي أوكراني على الزر، ولكن التوجيه والتأكد من دقة المسار يحتاج إلى تدخل عسكري أمريكي. لهذا السبب تقول روسيا إن الأهداف في أمريكا وأوروبا تحت تهديد".