أمريكا وأوروبا تحت التهديد.. تحذير استخباراتي قادم من واشنطن يتنبأ بـ"حرب نووية"!

قالت محللة الاستخبارات العسكرية الاستراتيجية والمسؤولة السابقة في وكالة استخبارات الدفاع الأمريكية ريبيكا كوفلر: إن الولايات المتحدة وروسيا الآن على سُلّم التصعيد نحو حرب نووية.
جاء ذلك في مداخلة لـ"كوفلر" مع قناة "فوكس نيوز"؛ حيث قالت: "في مجتمع الاستخبارات، ناقشنا هذا السيناريو [رد روسيا على الضربات بالأسلحة الأمريكية]، والآن نحن في مسار تصعيدي يقترب من الحرب النووية".
وأضافت: "قد لا يحدث هذا اليوم أو غدًا، ولكن بناءً على التطورات، فإن روسيا والولايات المتحدة في حالة حرب فعلية، والسبب هو أن الصواريخ لا تعمل من تلقاء نفسها. تقنيًا، قد يضغط جندي أوكراني على الزر، ولكن التوجيه والتأكد من دقة المسار يحتاج إلى تدخل عسكري أمريكي. لهذا السبب تقول روسيا إن الأهداف في أمريكا وأوروبا تحت تهديد".
وأكدت "كوفلر": "لهذا السبب أعلنت روسيا أن أهدافًا في الولايات المتحدة وأوروبا تقع في مرمى نيرانها".
وقالت إن "بايدن" نفسه قال في خطاب سابق: إن توفير الأسلحة بعيدة المدى والسماح لأوكرانيا باستخدامها سوف "يفضي إلى الحرب العالمية الثالثة"، إلا أنه تراجع عن رفضه، وسمح لأوكرانيا باستخدام تلك الأسلحة.