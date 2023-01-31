باكستان.. ارتفاع عدد ضحايا تفجير مسجد بيشاور إلى 83

وكان مسؤولون قد ذكروا في وقت سابق، الثلاثاء، أن عدد القتلى في التفجير الذي وقع أمس الاثنين، ارتفع إلى ما لا يقل عن 59 شخصًا؛ فيما أصيب نحو 157 آخرين عقب قيام انتحاري بتفجير نفسه في مسجد الشرطة.