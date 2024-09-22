في ذلك اليوم منذ 18 عامًا.. تقرير عبري: كيف أضاعت "إسرائيل" فرصة مؤكدة لاغتيال "نصر الله"

ويقول العقيد (المتقاعد) رونان كوهين، الذي شغل آنذاك منصب نائب رئيس قسم الأبحاث (HTAM) في قسم الاستخبارات: "كانت هذه هي المرة الوحيدة التي تم فيها الكشف عن مكان نصر الله، وظهر علانية حتى نهاية الحرب. كان هناك مراسلون لبنانيون وأجانب، ولم يكن خائفًا على الإطلاق. لقد حضر علنًا، وأجريت معه مقابلة، وعقد مؤتمرًا صحفيًّا أعلن فيه عن وجوده، وكانت هناك فرصة للقضاء عليه".