غوتيريش: اجتياح إسرائيل لرفح سيكون أمرًا "لا يُحتمل"

حذّر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، من أنّ "اجتياحًا" إسرائيليًّا لمدينة رفح في جنوب قطاع غزة -حيث تتوعّد إسرائيل بشنّ هجوم برّي واسع النطاق- سيكون أمرًا "لا يُحتمل"، داعيًا الحكومة الإسرائيلية وحركة حماس "لبذل جهد إضافي" للتوصل إلى هدنة.