رئيسة وزراء فرنسا تَعِد مواطنيها بـ"شتاء خالٍ من قطع الكهرباء"

أكدت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيت بورن، اليوم الأربعاء، أن بلادها ستتمكن من عبور فصل الشتاء دون التعرض لقطع التيار الكهربائي، مشيرة إلى ضرورة تكاتف الدولة وبذل جهود جماعية من أجل توفير الطاقة.
وقالت "بورن"، وفق إذاعة "إر.تي.إل": "دعونا نتحدث بصراحة، لا داعي للذعر".
وأشارت وكالة "رويترز" إلى أن هذا الموقف التطميني مشابه لما كان قد صدر عن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، حيث قال أمس الثلاثاء: إن القلق من إمكانية أن يؤدي قطع التيار الكهربائي إلى شل البنية التحتية في فرنسا هو أمر "عبثي".
وأكد الرئيس الفرنسي أن بلاده ستجتاز فترات البرد القارس رغم أزمة الطاقة التي تجتاح أوروبا.