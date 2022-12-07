رئيسة وزراء فرنسا تَعِد مواطنيها بـ"شتاء خالٍ من قطع الكهرباء"

وأشارت وكالة "رويترز" إلى أن هذا الموقف التطميني مشابه لما كان قد صدر عن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، حيث قال أمس الثلاثاء: إن القلق من إمكانية أن يؤدي قطع التيار الكهربائي إلى شل البنية التحتية في فرنسا هو أمر "عبثي".