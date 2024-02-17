رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" يتهم إسرائيل بالمناورة والمماطلة باتفاق وقف إطلاق النار في غزة

وقال هنية في بيان نشرته القناة الرسمية لحركة "حماس" على "تليغرام": "لقد استجابت الحركة طوال الوقت بروح إيجابية ومسؤولية عالية مع الإخوة الوسطاء من أجل وقف العدوان على شعبنا وإنهاء الحصار الظالم والسماح بتدفق المساعدات والإيواء وإعادة الإعمار، وأبدت الحركة مرونة كاملة في التعامل مع هذه القضايا ولكن من الواضح حتى الآن أن الاحتلال يواصل المناورة والمماطلة في الملفات التي تهم شعبنا بينما يتمحور موقفه حول الإفراج عن الأسرى المحتجزين لدى المقاومة".