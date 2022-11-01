غضب يتواصل في طهران.. تسريب صور لوزير مع صديقته "بلا حجاب" في ماليزيا

انتشرت بمنصات التواصل الاجتماعي، صور لرستم قاسمي، أحد قيادات الحرس الثوري الإيراني ووزير الإسكان في حكومة إبراهيم رئيسي، مع صديقته دون حجاب في ماليزيا.
وعلّق الكثيرون من رافضي النهج القمعي في طهران على الصور بأن النظام الإيراني يُحَرّم على شعبه ما يحلله لرجاله، خصوصًا أن "قاسمي" من المتشددين في موضوع الحجاب، ويدعم قمع الاحتجاجات؛ وفق ما نقله حساب إيران إنترناشيونال على تويتر.
وعلى مدى الساعات الماضية تَصدر اسم رستم قاسمي مواقع التواصل في إيران وحسابات آلاف الناشطين المعارضين، تحت وسم #رستم_قاسمی_وزیر_راه أي رستم قاسمي وزير الطرق.
ويأتي انتشار تلك الصور، في وقت تشهد فيه البلاد احتجاجات غير مسبوقة شارك فيها الآلاف من الغاضبين، انطلقت منذ منتصف الشهر الماضي، إثر وفاة الشابة مهسا أميني، بعد اعتقالها من قِبَل الشرطة الدينية؛ بحجة عدم ارتدائها الحجاب بشكل مناسب.