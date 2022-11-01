غضب يتواصل في طهران.. تسريب صور لوزير مع صديقته "بلا حجاب" في ماليزيا

ويأتي انتشار تلك الصور، في وقت تشهد فيه البلاد احتجاجات غير مسبوقة شارك فيها الآلاف من الغاضبين، انطلقت منذ منتصف الشهر الماضي، إثر وفاة الشابة مهسا أميني، بعد اعتقالها من قِبَل الشرطة الدينية؛ بحجة عدم ارتدائها الحجاب بشكل مناسب.