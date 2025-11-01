"كلاشينكوف" الروسية تبدأ الإنتاج التسلسلي لصواريخ مضادة للطائرات المسيّرة

وبحسب المعلومات المنشورة في المصادر الروسية، يبلغ مدى الصاروخ الجديد نحو ستة كيلومترات، بينما يصل سقف عمله إلى خمسة كيلومترات، ويتمتع بسرعة عالية وقدرة كبيرة على المناورة تمكنه من التعامل بفعالية مع أهداف متحركة.