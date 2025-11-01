"كلاشينكوف" الروسية تبدأ الإنتاج التسلسلي لصواريخ مضادة للطائرات المسيّرة

أعلن آلان لوشنيكوف، المدير العام لشركة "كلاشينكوف" الروسية، بدء الإنتاج التسلسلي للصاروخ 9M340 المستخدم ضمن منظومة الدفاع الجوي "كرونا"، مؤكداً في تصريح لصحيفة "روسيسكايا غازيتا" أن الصاروخ اجتاز الاختبارات الحكومية بنجاح.
وأوضح أن هذا النوع من الصواريخ لم يكن يُنتج سابقاً، وأن منظومة "كرونا" تعد من الأنظمة الدفاعية المتطورة المصممة لحماية المدن والمنشآت الحيوية من هجمات الطائرات المسيّرة.
وأضاف لوشنيكوف أن النظام يضم وسائل كشف وتحكم ومركبات قتالية مؤتمتة ذاتية الحركة، ويستهدف الطائرات المسيّرة متوسطة الارتفاع.
وبحسب المعلومات المنشورة في المصادر الروسية، يبلغ مدى الصاروخ الجديد نحو ستة كيلومترات، بينما يصل سقف عمله إلى خمسة كيلومترات، ويتمتع بسرعة عالية وقدرة كبيرة على المناورة تمكنه من التعامل بفعالية مع أهداف متحركة.
وأشار إلى أن نظام "كرونا" في مرحلة متقدمة من الجاهزية، ومن المتوقع أن يدخل مرحلة الإنتاج التسلسلي الكامل العام المقبل.