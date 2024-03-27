مقتل سبعة مسعفين في غارة إسرائيلية جنوب لبنان

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن مصدر مسؤول في الجماعة قوله إن "7 مسعفين قُتِلوا في الغارة التي استهدفت مركزًا إسعافيًّا في الهبارية، تديره جمعية الإسعاف اللبنانية".