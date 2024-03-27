مقتل سبعة مسعفين في غارة إسرائيلية جنوب لبنان

قُتِل سبعة أشخاص في غارة إسرائيلية على مركز إسعافي في قرية الهبارية جنوب لبنان؛ بحسب ما أعلنه مسؤول في "الجماعة الإسلامية" التابعة لحركة حماس في لبنان.
ونقلت وكالة "فرانس برس" عن مصدر مسؤول في الجماعة قوله إن "7 مسعفين قُتِلوا في الغارة التي استهدفت مركزًا إسعافيًّا في الهبارية، تديره جمعية الإسعاف اللبنانية".
وذكرت الجماعة في بيان، أن "الغارة استهدفت مبنى في الهبارية يستخدمه جهاز الطوارئ والإغاثة الذي يخضع لإشرافها"؛ بحسب موقع "سكاي نيوز عربية".
وأضافت: "نعتبر أن هذا الاستهداف هو جريمة نكراء بكل المعايير، وانتهاك صارخ للقوانين والمواثيق الدولية، ونحمّل الجهة المنفّذة لهذه الجريمة النكراء كامل المسؤولية".
وقال مسؤول آخر في الجماعة إن أكثر من 10 مسعفين كانوا في المركز الإسعافي لحظة استهدافه؛ مشيرًا إلى أنه تم انتشال الجثث من تحت الأنقاض.
ويجري قصف متبادل بشكل شبه يومي عبر الحدود اللبنانية الإسرائيلية بين "حزب الله" اللبناني وجيش الاحتلال الإسرائيلي منذ اندلعت الحرب في غزة في السابع من أكتوبر الماضي.