الأردن يوجّه ضربات لتجار السلاح والمخدرات على حدوده الشمالية بتنسيق إقليمي

أعلن الجيش الأردني، الأربعاء، تنفيذ عمليات أمنية على الحدود الشمالية أسفرت عن تحييد عدد من تجار السلاح والمخدرات، مؤكدًا أن هذه العمليات جرت بالتنسيق مع الشركاء الإقليميين.
وأوضح الجيش في بيان رسمي أن قواته استهدفت مصانع ومعامل تستخدمها جماعات منظمة لتهريب الأسلحة والمخدرات إلى داخل الأردن، مشددًا على أن القوات المسلحة ستقف بالمرصاد لكل من تسوّل له نفسه المساس بأمن المملكة وسلامة مواطنيها.
وأكد البيان أن الجيش الأردني سيواصل التصدي لأي تهديدات وبالقوة المناسبة في الزمان والمكان المناسبين، في إطار حماية الحدود ومنع الأنشطة الإجرامية العابرة لها.
وجاء ذلك بعد أن أفادت مصادر "العربية/الحدث" بأن الطيران الحربي الأردني نفذ غارات جوية استهدفت مهربي سلاح ومخدرات في إحدى القرى بمحافظة السويداء جنوب سوريا.
وتأتي هذه التطورات بعد ساعات من إعلان وزارة الداخلية السورية، الثلاثاء، تفكيك شبكة لتجارة المخدرات في العاصمة دمشق، وضبط 6 أشخاص من أفرادها بينهم المتزعم الرئيسي للشبكة.
وأفاد بيان للداخلية السورية عبر منصة "إكس" أن فرع مكافحة المخدرات في محافظة دمشق نفّذ عملية أمنية محكمة أسفرت عن ضبط نحو 162 ألف حبة كبتاغون، كانت بحوزة أفراد الشبكة، بعد رصد ومتابعة دقيقة وجمع معلومات استخباراتية.
وأضاف البيان أن المضبوطات صودرت أصولًا، وأُحيل المقبوض عليهم إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.
ويُذكر أن الكبتاغون شكّل أحد أكبر صادرات سوريا غير الشرعية خلال سنوات الحرب منذ عام 2011، وكان مصدرًا رئيسيًا لتمويل نظام الأسد، فيما أعلنت السلطات السورية الجديدة، بقيادة الرئيس أحمد الشرع، ضبط كميات كبيرة من هذه المادة، رغم استمرار محاولات التهريب مع تسجيل تراجع نسبي فيها.