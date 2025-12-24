الأردن يوجّه ضربات لتجار السلاح والمخدرات على حدوده الشمالية بتنسيق إقليمي

ويُذكر أن الكبتاغون شكّل أحد أكبر صادرات سوريا غير الشرعية خلال سنوات الحرب منذ عام 2011، وكان مصدرًا رئيسيًا لتمويل نظام الأسد، فيما أعلنت السلطات السورية الجديدة، بقيادة الرئيس أحمد الشرع، ضبط كميات كبيرة من هذه المادة، رغم استمرار محاولات التهريب مع تسجيل تراجع نسبي فيها.