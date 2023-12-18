تَعطل الخدمات في محطات الوقود بطهران.. ومجموعة هاكر إسرائيلية: "فعلناها"

ويأتي ذلك بعد أن قالت مجموعة هاكر إسرائيلية، صباح اليوم الاثنين، إنها نفّذت هجومًا إلكترونيًّا على نظام توزيع الوقود في إيران؛ وفقًا لما ذكرته القناة السابعة العبرية.