"أبو ردينة" يتهم "نتنياهو" بالسعي لتصفية المشروع الوطني الفلسطيني

ودعا "أبو ردينة"، الإدارة الأميركية إلى تحمل مسؤولياتها والضغط على السلطات الإسرائيلية التي تتحدى علناً الرئيس الأميركي جو بايدن ومواقفه التي أعلن عنها حول دعمه لحل الدولتين كأساس للعملية السياسية، خاصة أن الجانب الإسرائيلي ما زال يرفض وقف إطلاق النار، وما زالت المجازر ترتكب بحق الشعب الفلسطيني، إلى جانب تدمير المستشفيات والبنية التحتية.