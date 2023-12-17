"أبو ردينة" يتهم "نتنياهو" بالسعي لتصفية المشروع الوطني الفلسطيني

اتهم الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، اليوم (الأحد)، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحكومته بالسعي لتصفية المشروع الوطني الفلسطيني.
وقال "أبو ردينة": "إن هجوم نتنياهو وحكومته المستمر على السلطة الوطنية الفلسطينية وتفاخره بالعمل على منع قيام دولة فلسطينية مستقلة تأتي استكمالاً للحرب الشاملة التي تشنها إسرائيل على الشعب الفلسطيني"، وفقاً لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".
ولفت إلى "حرب الإبادة التي يتعرض لها الفلسطينيون في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وآخرها مجزرتا مخيم النصيرات وطولكرم، اللتان أودتا بحياة العشرات من أبناء شعبنا".
ودعا "أبو ردينة"، الإدارة الأميركية إلى تحمل مسؤولياتها والضغط على السلطات الإسرائيلية التي تتحدى علناً الرئيس الأميركي جو بايدن ومواقفه التي أعلن عنها حول دعمه لحل الدولتين كأساس للعملية السياسية، خاصة أن الجانب الإسرائيلي ما زال يرفض وقف إطلاق النار، وما زالت المجازر ترتكب بحق الشعب الفلسطيني، إلى جانب تدمير المستشفيات والبنية التحتية.